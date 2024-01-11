Следователи проводят проверку
В забайкальском городе Нерчинск бездомная собака напала на 12-летнего мальчика. Пёс укусил ребёнка за лицо, когда мальчика катался с горки, пишет Чита. Ру. Состояние ребёнка удовлетворительное, не госпитализирован, прокомментировали изданию в региональном минздраве.
По данному факту проводится доследственная проверка.
- Следователи опросят пострадавшего мальчика и его родителей, затребуют данные в медицинском учреждении о характере телесных повреждений и состоянии здоровья мальчика. Будут также установлены и опрощены очевидцы инцидента, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за мероприятия по обращению с безнадзорными животными, а также будут приняты меры профилактического характера.
В Забайкалье бродячая собака покусала 12-летнего мальчика за лицо
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