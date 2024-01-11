Забайкальца будут судить за изнасилование 12-летней падчерицы

64-летнему мужчине грозит длительный срок



В Забайкальском крае следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 64-летнего мужчины, обвиняемого в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении 12-летней падчерицы



По версии следствия, в сентябре 2023 года мужчина, будучи пьяным, остался один дома с дочкой сожительницы. Он ударил девочку, совершил насильственные действия сексуального характера и изнасиловал.



- Девочка рассказала о произошедшем родственникам, которые сообщили в полицию. Следователи СК незамедлительно задержали обвиняемого, по ходатайству следователей судом в отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Собрана необходимая доказательственная база. Проведены судебные экспертизы, допросы, ряд других следственных действий, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.



Уголовное дело направлено в суд. За каждое из преступлений забайкальцу грозит до 20 лет лишения свободы.

