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Забайкальца будут судить за изнасилование 12-летней падчерицы

Забайкальца будут судить за изнасилование 12-летней падчерицы
Происшествия,  Фото:pixabay.com
64-летнему мужчине грозит длительный срок

В Забайкальском крае следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 64-летнего мужчины, обвиняемого в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении 12-летней падчерицы

По версии следствия, в сентябре 2023 года мужчина, будучи пьяным, остался один дома с дочкой сожительницы. Он ударил девочку, совершил насильственные действия сексуального характера и изнасиловал.

- Девочка рассказала о произошедшем родственникам, которые сообщили в полицию. Следователи СК незамедлительно задержали обвиняемого, по ходатайству следователей судом в отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Собрана необходимая доказательственная база. Проведены судебные экспертизы, допросы, ряд других следственных действий, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.

Уголовное дело направлено в суд. За каждое из преступлений забайкальцу грозит до 20 лет лишения свободы.
изнасилование сексуальное насилие

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