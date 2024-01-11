64-летнему мужчине грозит длительный срок
В Забайкальском крае следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 64-летнего мужчины, обвиняемого в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении 12-летней падчерицы
По версии следствия, в сентябре 2023 года мужчина, будучи пьяным, остался один дома с дочкой сожительницы. Он ударил девочку, совершил насильственные действия сексуального характера и изнасиловал.
- Девочка рассказала о произошедшем родственникам, которые сообщили в полицию. Следователи СК незамедлительно задержали обвиняемого, по ходатайству следователей судом в отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Собрана необходимая доказательственная база. Проведены судебные экспертизы, допросы, ряд других следственных действий, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.
Уголовное дело направлено в суд. За каждое из преступлений забайкальцу грозит до 20 лет лишения свободы.
Забайкальца будут судить за изнасилование 12-летней падчерицы
Происшествия, Фото:
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