В Улан-Удэ оштрафовали мужчину, обматерившего полицейских



Ещё месяц назад, в середине декабря, в суд поступил административный материал на жителя бурятской столицы, который попался на пьяной езде. Нетрезвого мужчину, ехавшего за рулём Subaru, остановили сотрудники ДПС. От медосвидетельствования он отказался. При этом нарушитель сыпал нецензурной бранью и отказывался выполнять законные требования автоинспекторов.



В итоге его признали виновным по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»). Улан-удэнцу назначили наказание в виде штрафа размером в три тысячи рублей. Суд учёл, что мужчина признал свою вину, а на иждивении у него – несовершеннолетние дети. Как сообщили на официальной странице судов общей юрисдикции Бурятии, постановление уже вступило в законную силу.