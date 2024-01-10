10 января

09 января

Популярное

В Улан-Удэ таксист украл портативный гараж

В Улан-Удэ таксист украл портативный гараж
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Мужчина обратил внимание на авточехол, когда подвозил клиента

25 декабря в полицию Октябрьского района Улан-Удэ обратился 35-летний житель 115 микрорайона с заявлением о краже. Он сообщил, что больше месяца назад у него украли портативный гараж с припаркованного рядом с домом автомобиля.

Мужчина пояснил, что не заявил о преступлении сразу, поскольку находился в командировке.

Полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий вышли на подозреваемого и задержали. Им оказался 43-летний таксист. Украденный авточехол он использовал для обогрева своей машины.

- Выяснилось, что он подвёз в 115 микрорайон клиента. Затем, увидев, что с автомашины рядом с соседним домом ветром наполовину сдуло портативный гараж, снял его и, загрузив к себе в багажник, уехал, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. На него возбудили уголовное дело по статье «Кража».
кража такси

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ таксист украл портативный гараж
В Улан-Удэ таксист украл портативный гараж
Происшествия, 10.01.2024
Мужчина обратил внимание на авточехол, когда подвозил клиента
В Улан-Удэ мужчина с 15 судимостями обокрал спящего приятеля
В Улан-Удэ мужчина с 15 судимостями обокрал спящего приятеля
Происшествия, 10.01.2024
Мужчина забрал вещи приятеля, оставив ему свои
Жители Коми пойдут под суд за убийство предпринимателя из Бурятии
Жители Коми пойдут под суд за убийство предпринимателя из Бурятии
Происшествия, 10.01.2024
Уголовное дело против них рассмотрят с участием присяжных заседателей
В Иркутске столкнулись два пассажирских автобуса
В Иркутске столкнулись два пассажирских автобуса
Происшествия, 10.01.2024
За медпомощью обратились три женщины
В попытке заработать на брони отелей жительница Бурятии лишилась денег
В попытке заработать на брони отелей жительница Бурятии лишилась денег
Происшествия, 10.01.2024
Женщина поверила мошенникам, получив от них 500 рублей
В Иркутской области охотник случайно застрелил товарища
В Иркутской области охотник случайно застрелил товарища
Происшествия, 10.01.2024
Трагедия произошла, когда группа охотников возвращалась домой
В Иркутской области лесовоз обрушил мост
В Иркутской области лесовоз обрушил мост
Происшествия, 10.01.2024
Грузовик был нагружен древесиной
Улан-удэнец украл деньги из центра зрения и заработал срок
Улан-удэнец украл деньги из центра зрения и заработал срок
Происшествия, 10.01.2024
Мужчина два года проведёт в колонии строгого режима
В Иркутской области из-за погоды продлят режим повышенной готовности
В Иркутской области из-за погоды продлят режим повышенной готовности
Происшествия, 10.01.2024
В регионе ожидаются неблагоприятные метеорологические явления

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^