В Улан-Удэ таксист украл портативный гараж

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Мужчина обратил внимание на авточехол, когда подвозил клиента



25 декабря в полицию Октябрьского района Улан-Удэ обратился 35-летний житель 115 микрорайона с заявлением о краже. Он сообщил, что больше месяца назад у него украли портативный гараж с припаркованного рядом с домом автомобиля.



Мужчина пояснил, что не заявил о преступлении сразу, поскольку находился в командировке.



Полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий вышли на подозреваемого и задержали. Им оказался 43-летний таксист. Украденный авточехол он использовал для обогрева своей машины.



- Выяснилось, что он подвёз в 115 микрорайон клиента. Затем, увидев, что с автомашины рядом с соседним домом ветром наполовину сдуло портативный гараж, снял его и, загрузив к себе в багажник, уехал, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. На него возбудили уголовное дело по статье «Кража».

