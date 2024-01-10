Мужчина обратил внимание на авточехол, когда подвозил клиента
25 декабря в полицию Октябрьского района Улан-Удэ обратился 35-летний житель 115 микрорайона с заявлением о краже. Он сообщил, что больше месяца назад у него украли портативный гараж с припаркованного рядом с домом автомобиля.
Мужчина пояснил, что не заявил о преступлении сразу, поскольку находился в командировке.
Полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий вышли на подозреваемого и задержали. Им оказался 43-летний таксист. Украденный авточехол он использовал для обогрева своей машины.
- Выяснилось, что он подвёз в 115 микрорайон клиента. Затем, увидев, что с автомашины рядом с соседним домом ветром наполовину сдуло портативный гараж, снял его и, загрузив к себе в багажник, уехал, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. На него возбудили уголовное дело по статье «Кража».
В Улан-Удэ таксист украл портативный гараж
Происшествия, Фото:
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