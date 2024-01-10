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В попытке заработать на брони отелей жительница Бурятии лишилась денег

В попытке заработать на брони отелей жительница Бурятии лишилась денег
Происшествия,  Фото:pixabay.com, МВД
Женщина поверила мошенникам, получив от них 500 рублей

41-летняя жительница Кяхты, ставшая жертвой мошенников, обратилась в полицию 9 января. В течение двух дней лишилась 97 тысяч рублей, сообщили в МВД по Бурятии.

Как выяснилось, ранее в поисках дополнительной работы женщины оставляла заявки в интернете. 3 января в мессенджере она получила сообщение с предложением заработка. Вначале необходимо было пройти тестовые задания – открывать ссылки на сайты отелей по всему миру, делать скриншоты страниц и направлять менеджеру. За выполнение задач, не требующих серьёзных технических и специализированных навыков, женщина получила на свою банковскую карту 500 рублей.

Далее задачи изменились. После регистрации личного кабинета на якобы «платформе по бронированию номеров в отелях» ей предстояло за свой счёт оформлять брони. При этом за работу оператор обещала вернуть вложенные суммы с прибылью в 20-30%. Она объяснила, что таким образом их компания оказывает помощь гостиницам в увеличении количества бронирований и, соответственно, повышении их имиджа.

Жительница Кяхты, выбирая в рабочем чате мессенджера отель с подходящей стоимостью номера и обозначенной итоговой прибылью, выполнила 27 бронирований на платформе. При этом свои деньги она переводила на указываемые куратором «торговые счета» и видела, как они возвращаются на баланс в её «личном кабинете» с полученным за работу процентом.





Зачастую якобы по причине превышения суммы заказа над суммой баланса, она «уходила в минус». В результате была также вынуждена была пополнять счет личными сбережениями.

Однако спустя два дня женщина так и не смогла вернуть вложенные деньги. И только тогда поняла, что имеет дело с мошенниками. Всего она лишилась 97 тысяч рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве, ведётся следствие.

мошенничество

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