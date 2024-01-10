Село в Бурятии перешло на повышенную готовность из-за наледных вод

Происшествия, Фото: из архива

Местным жителям пока ничего не угрожает



Накануне в прибайкальском селе Кома зафиксировали выход наледных вод от одноимённой реки. Сформированная в райадминистрации рабочая группа провела там обследование. Участки и жилые дома не пострадали, однако в сельском поселении «Итанцинское» ввели режим повышенной готовности.



В населённом пункте запланировали мероприятия по отводу наледных вод выше по течению реки. Угрозы подтопления пока нет. В Коме ведётся ежедневный мониторинг, сообщает «Прибайкалье-инфо.24/7».



