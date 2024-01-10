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В Иркутской области охотник случайно застрелил товарища

В Иркутской области охотник случайно застрелил товарища
Происшествия,  Фото:Охотнадзор38
Трагедия произошла, когда группа охотников возвращалась домой

В охотничьих угодьях Братского района Иркутской области во время возвращения с коллективной охоты погиб мужчина.

Причиной трагедии стало неосторожное обращение с оружием. Находясь в будке автомобиля и не убедившись в отсутствии патрона в патроннике, охотник нажал на спуск и смертельно ранил товарища, который находился в кабине на пассажирском сиденье. Об этом сообщила служба по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области.

Ранее в отношении ответственного за организацию охоты этого охотколлектива лица был составлен административный протокол за нарушение правил охоты п. 62.15, а именно за передвижение на снегоходе с заряженным оружием.

Охотников призывать быть осмотрительными и следовать инструкциям по обращению с оружием.

смерть охота

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