Трагедия произошла, когда группа охотников возвращалась домой
В охотничьих угодьях Братского района Иркутской области во время возвращения с коллективной охоты погиб мужчина.
Причиной трагедии стало неосторожное обращение с оружием. Находясь в будке автомобиля и не убедившись в отсутствии патрона в патроннике, охотник нажал на спуск и смертельно ранил товарища, который находился в кабине на пассажирском сиденье. Об этом сообщила служба по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области.
Ранее в отношении ответственного за организацию охоты этого охотколлектива лица был составлен административный протокол за нарушение правил охоты п. 62.15, а именно за передвижение на снегоходе с заряженным оружием.
Охотников призывать быть осмотрительными и следовать инструкциям по обращению с оружием.
В Иркутской области охотник случайно застрелил товарища
Происшествия, Фото:
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