В Иркутской области лесовоз обрушил мост

Происшествия, Фото: Инцидент Иркутск

Грузовик был нагружен древесиной



8 января в Усть-Илимском районе Иркутской области обрушился мост через речку Полива на Капаевской трассе. Мост обрушил гружённый древесиной лесовоз. Видео опубликовали в группе «Инцидент Иркутск».



- Не знаю, сколько мы здесь проживём. Сейчас, наверное, приедет техника с Усть-Илимска. Будут прокладывать старую дорогу через речку. Благо, погода отпустила, вчера было -30 градусов, - рассказал очевидец на видео.



Подробности уточняются.

