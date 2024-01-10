Грузовик был нагружен древесиной
8 января в Усть-Илимском районе Иркутской области обрушился мост через речку Полива на Капаевской трассе. Мост обрушил гружённый древесиной лесовоз. Видео опубликовали в группе «Инцидент Иркутск».
- Не знаю, сколько мы здесь проживём. Сейчас, наверное, приедет техника с Усть-Илимска. Будут прокладывать старую дорогу через речку. Благо, погода отпустила, вчера было -30 градусов, - рассказал очевидец на видео.
Подробности уточняются.
В Иркутской области лесовоз обрушил мост
Происшествия, Фото:
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