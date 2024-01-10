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В Иркутской области лесовоз обрушил мост

В Иркутской области лесовоз обрушил мост
Происшествия,  Фото:Инцидент Иркутск
Грузовик был нагружен древесиной

8 января в Усть-Илимском районе Иркутской области обрушился мост через речку Полива на Капаевской трассе. Мост обрушил гружённый древесиной лесовоз. Видео опубликовали в группе «Инцидент Иркутск».

- Не знаю, сколько мы здесь проживём. Сейчас, наверное, приедет техника с Усть-Илимска. Будут прокладывать старую дорогу через речку. Благо, погода отпустила, вчера было -30 градусов, - рассказал очевидец на видео.

Подробности уточняются.
мост

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