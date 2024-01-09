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Житель Бурятии убил пожилых супругов и инсценировал ограбление

Житель Бурятии убил пожилых супругов и инсценировал ограбление
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Убийца жестоко расправился с жертвами

Как сообщал «Байкал-Daily», 8 января в квартире дома в Закаменске обнаружили окровавленные тела пожилых супругов. 70-летний мужчина и его 69-летняя жена погибли от травм головы.

9 января в следственном управлении сообщили о задержании подозреваемого в двойном убийстве. Это 48-летний житель Закаменска.

- По данным следствия, подозреваемый проживал вместе с сожительницей. В ночь на 3 января возле подъезда он встретил пожилого соседа, который пригласил его к себе в квартиру в гости. Там мужчины стали распивать спиртные напитки. Позже на фоне алкогольного опьянения между ними произошла ссора, в ходе которой гость кулаками и твёрдым предметом нанёс соседу множество ударов по голове. Супруга потерпевшего, ставшая очевидцем нападения, попыталась позвонить в правоохранительные органы. Однако злоумышленник отнял у неё телефон, после чего с силой нанёс несколько ударов тем же орудием по голове, - сообщили в СУ СКР по Бурятии.

От полученных травм супруги скончались на месте происшествия. Чтобы ввести следствие в заблуждение, убийца устроил в квартире беспорядок, инсценировав разбойное нападение, а также вложил покойному мужчине нож в руку. Из квартиры он украл несколько мобильных телефонов.

Тела лишь спустя несколько дней обнаружили родственники.

В ходе осмотра места происшествия следователь обратил внимание, что ценные вещи преступник не тронул. Поэтому версию о том, что убийца хотел ограбить жертв, всё же исключили.

Вскоре при тщательном исследовании всех помещений обнаружили банковскую карту соседа. Её он обронил в суете на месте преступления.

Помимо этого, при поквартирном обходе нашлись свидетели, видевшие, как мужчина заходил в квартиру к пожилой супружеской паре.

Подозреваемого задержали. А вскоре у него нашли один из украденных из квартиры телефонов.

Сейчас решается вопрос о предъявлении мужчине обвинения и избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

убийство

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