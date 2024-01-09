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18-летнего улан-удэнца задержали с пакетом марихуаны

18-летнего улан-удэнца задержали с пакетом марихуаны
Происшествия, 
Общий вес марихуаны составил почти 400 гр

Транспортные полицейские задержали 18-летнего жителя Улан-Удэ, хранившего при себе полимерный пакет с наркотиками.

- Парень рассказал транспортным полицейским, что наркотическое средство собрал в поле в Иволгинском районе для собственного употребления, без цели сбыта, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Проведённая экспертиза показала, что изъятое - марихуана массой 397 гр.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, перевозка, хранение, изготовление наркотиков в значительном размере». Молодому человеку избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование продолжается.

наркотики

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