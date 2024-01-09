Общий вес марихуаны составил почти 400 гр
Транспортные полицейские задержали 18-летнего жителя Улан-Удэ, хранившего при себе полимерный пакет с наркотиками.
- Парень рассказал транспортным полицейским, что наркотическое средство собрал в поле в Иволгинском районе для собственного употребления, без цели сбыта, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Проведённая экспертиза показала, что изъятое - марихуана массой 397 гр.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, перевозка, хранение, изготовление наркотиков в значительном размере». Молодому человеку избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Расследование продолжается.
18-летнего улан-удэнца задержали с пакетом марихуаны
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