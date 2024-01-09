В Бурятии осудили воспитателя, у которой утонул воспитанник

Женщина отделалась мягким наказанием
В Джидинском районе Бурятии суд вынес приговор воспитателю центра социальной помощи семье и детям «Баяр» по делу о гибели 15-летнего воспитанника.
Как сообщал «Байкал-Daily», подросток утонул 20 июня 2023 года. В тот жаркий день воспитатель на своей машине отправилась с детьми на реку Джида возле села Оёр. Следователи установили, что ребята отправились купаться на необорудованный пляж, а женщина занялась мытьём автомобиля.
Именно в этот момент произошла трагедия. На реке было быстрое течение, а юноша не умел хорошо плавать. Он нырнул, скрылся из виду, а когда показался на поверхности, уже был мёртв. Тело погибшего местные жители позже нашли ниже по течению реки. «В силу гнилостных изменений причину смерти установить не удалось», - говорится в судебных материалах.
Воспитателю предъявили обвинение по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». По этой статье предусмотрено до трёх лишения свободы.
При назначении наказания суд учёл смягчающие обстоятельства, в том числе полное признание вины и раскаяние в содеянном. Женщина ранее не судима, положительно характеризуется по месту жительства и местам работы, кроме того, она воспитывает двух детей. Отягчающих обстоятельств не установлено.
«С учётом обстоятельств дела, личности виновной, поскольку обстоятельства отягчающие наказание по делу отсутствуют, а она впервые совершила преступление относящиеся к преступлению небольшой тяжести, то ей в соответствии с требованиями ст. 56 УК РФ не может быть назначено наказание в виде лишения свободы. Суд полагает, что цели наказания могут быть достигнуты с назначением наказания в виде ограничения свободы», - говорится в материалах дела.
Суд приговорил женщину к одному году ограничения свободы.
Также суд назначил ей дополнительный вид наказания в виде запрета заниматься определённой деятельностью. Поскольку преступление совершено ей при исполнении профессиональных обязанностей, женщине запретили заниматься педагогической и образовательной деятельностью на два года.
Справка:
Ограничение свободы – мягкий вид наказания, который влечёт для осуждённого лишь ряд обязанностей и ограничений:
- Запрет покидать место постоянного проживания в определённое время суток (обычно в ночное время);
- Запрет посещения определённых, указанных в приговоре, мест, которые расположены на территории соответствующего муниципального образования;
- Запрет выезжать за территорию определенного муниципального образования;
- Запрет участия в массовых мероприятиях и посещения данных мероприятий (общественно-политические, культурно-зрелищные, спортивные);
- Запрет осуществлять смену места жительства.
Помимо этого, на осуждённого возлагается обязанность являться в уголовно-исполнительную инспекцию от одного до четырёх раз в месяц.
В Бурятии осудили воспитателя, у которой утонул воспитанник
Происшествия, Фото:
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