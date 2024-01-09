09 января

08 января

Популярное

В Иркутской области поезд столкнулся с грузовиком

В Иркутской области поезд столкнулся с грузовиком
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Водитель автомобиля госпитализирован

Сегодня, 9 января, в 14 часов 35 минут в Иркутской области, на железнодорожном переезде между станциями Янталь и Лена водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожные пути перед приближающимся грузовым поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.

По предварительной информации, локомотивная бригада не пострадала, водитель автомобиля госпитализирован. В связи с происшествием получил незначительные повреждения локомотив. Движение поездов на участке временно осуществляется по одному пути.

Для устранения последствий ДТП на место происшествия направлены специалисты восстановительного поезда станции Коршуниха – Ангарская. На движение пассажирских поездов ДТП не повлияло. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.
Иркутская область ДТП поезд

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области поезд столкнулся с грузовиком
В Иркутской области поезд столкнулся с грузовиком
Происшествия, 09.01.2024
Водитель автомобиля госпитализирован
18-летнего улан-удэнца задержали с пакетом марихуаны
18-летнего улан-удэнца задержали с пакетом марихуаны
Происшествия, 09.01.2024
Общий вес марихуаны составил почти 400 гр
В Иркутской области ищут неизвестного, спасшего инвалида из горящего дома
В Иркутской области ищут неизвестного, спасшего инвалида из горящего дома
Происшествия, 09.01.2024
Неизвестный герой вытащил мужчину и отвёз к родственникам
В Бурятии полуторагодовалый малыш отравился чистящим средством
В Бурятии полуторагодовалый малыш отравился чистящим средством
Происшествия, 09.01.2024
Ребёнка привезли в больницу со страшными ожогами рта и желудка
В Бурятии иностранку оштрафовали на незаконное пересечение госграницы
В Бурятии иностранку оштрафовали на незаконное пересечение госграницы
Происшествия, 09.01.2024
Женщине пришлось раскошелиться на 60 тысяч рублей
Читинка украла из квартиры подруги свыше 700 тысяч рублей
Читинка украла из квартиры подруги свыше 700 тысяч рублей
Происшествия, 09.01.2024
Пропажу наличных заметил супруг женщины
Улан-удэнцы умудрились спустить в канализацию ёлочные игрушки, посуду и одеяло
Улан-удэнцы умудрились спустить в канализацию ёлочные игрушки, посуду и одеяло
Происшествия, 09.01.2024
На новогодних праздниках горожане установили рекорд по засорам

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^