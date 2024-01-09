Водитель автомобиля госпитализирован
Сегодня, 9 января, в 14 часов 35 минут в Иркутской области, на железнодорожном переезде между станциями Янталь и Лена водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожные пути перед приближающимся грузовым поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.
По предварительной информации, локомотивная бригада не пострадала, водитель автомобиля госпитализирован. В связи с происшествием получил незначительные повреждения локомотив. Движение поездов на участке временно осуществляется по одному пути.
Для устранения последствий ДТП на место происшествия направлены специалисты восстановительного поезда станции Коршуниха – Ангарская. На движение пассажирских поездов ДТП не повлияло. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.
В Иркутской области поезд столкнулся с грузовиком
Происшествия, Фото:
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