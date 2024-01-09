09 января

08 января

Популярное

В Иркутской области ищут неизвестного, спасшего инвалида из горящего дома

В Иркутской области ищут неизвестного, спасшего инвалида из горящего дома
Происшествия,  Фото:t.me/yrviktrynev
Неизвестный герой вытащил мужчину и отвёз к родственникам

Вечером 28 декабря в городе Алзамай Иркутской области загорелся частный деревянный дом. Об этом сообщили сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Нижнеудинского района в Telegram-канале «Пожарный надзор 38:11».

К моменту прибытия пожарных небольшой деревянный дом был объят пламенем. Дознаватели МЧС в ходе проверки установили, что там проживал мужчина, передвигающийся в инвалидном кресле.

Как выяснилось, на помощь инвалиду пришёл неизвестный герой. Он эвакуировал мужчину из огня и отвёз его к родственникам.

- Этого человека ни они, ни сам спасённый, к сожалению, не запомнили, - сообщили специалисты.


Местных жителей, владеющих информацией о произошедшем просят обратиться в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Нижнеудинскому району ГУ МЧС России.

пожар спасение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области ищут неизвестного, спасшего инвалида из горящего дома
В Иркутской области ищут неизвестного, спасшего инвалида из горящего дома
Происшествия, 09.01.2024
Неизвестный герой вытащил мужчину и отвёз к родственникам
В Бурятии полуторагодовалый малыш отравился чистящим средством
В Бурятии полуторагодовалый малыш отравился чистящим средством
Происшествия, 09.01.2024
Ребёнка привезли в больницу со страшными ожогами рта и желудка
В Бурятии иностранку оштрафовали на незаконное пересечение госграницы
В Бурятии иностранку оштрафовали на незаконное пересечение госграницы
Происшествия, 09.01.2024
Женщине пришлось раскошелиться на 60 тысяч рублей
Читинка украла из квартиры подруги свыше 700 тысяч рублей
Читинка украла из квартиры подруги свыше 700 тысяч рублей
Происшествия, 09.01.2024
Пропажу наличных заметил супруг женщины
Улан-удэнцы умудрились спустить в канализацию ёлочные игрушки, посуду и одеяло
Улан-удэнцы умудрились спустить в канализацию ёлочные игрушки, посуду и одеяло
Происшествия, 09.01.2024
На новогодних праздниках горожане установили рекорд по засорам
В Улан-Удэ охранник больницы прикарманил чужую карту
В Улан-Удэ охранник больницы прикарманил чужую карту
Происшествия, 09.01.2024
Работницы больницы потеряла карту в тамбуре

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^