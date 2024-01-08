08 января

07 января

Популярное

Землетрясение произошло в Бурятии

Землетрясение произошло в Бурятии
Происшествия,  Фото:seis-bykl.ru
Эпицентр находился в акватории Байкала

8 января в 12.23 в Бурятии зарегистрировали землетрясение. Эпицентр находился в акватории озера Байкал в 43 км от села Баргузин.

Как сообщает «Баргузин-инфо» со ссылкой на Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН, магнитуда землетрясения составила 3,5.

Толчки в населённых пунктах не ощущались.

Как сообщал «Байкал-Dailу», 27 декабря на севере Иркутской области произошло землетрясение, которое ощутили в городах Усть-Кут (Иркутская область) и Северобайкальск (Бурятия). Северобайкальцы рассказывали, что в домах «танцевали диваны», а «двери чуть с петель не упрыгали».


землетрясение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Землетрясение произошло в Бурятии
Землетрясение произошло в Бурятии
Происшествия, 08.01.2024
Эпицентр находился в акватории Байкала
В Улан-Удэ сгорела квартира
В Улан-Удэ сгорела квартира
Происшествия, 08.01.2024
Пожар произошёл ночью
Читинец зарезал бездомную собаку
Читинец зарезал бездомную собаку
Происшествия, 07.01.2024
Возбуждено уголовное дело 
В горах Бурятии туристка повредила ногу
В горах Бурятии туристка повредила ногу
Происшествия, 07.01.2024
Женщина не могла самостоятельно передвигаться
В Иркутской области полиция устроила погоню за 18-летним нарушителем
В Иркутской области полиция устроила погоню за 18-летним нарушителем
Происшествия, 07.01.2024
У молодого автомобилиста никогда не было водительских прав
На трассе в Бурятии водитель «Лэнд Крузера» врезался в стоящую фуру
На трассе в Бурятии водитель «Лэнд Крузера» врезался в стоящую фуру
Происшествия, 07.01.2024
Пострадавшего улан-удэнца доставили в больницу 
В Бурятии погибла пострадавшая в ДТП 32-летняя женщина
В Бурятии погибла пострадавшая в ДТП 32-летняя женщина
Происшествия, 06.01.2024
Лоб в лоб столкнулись автомобили «Чери» и «Хонда»
На трассе в Бурятии в ДТП попал пассажирский автобус
На трассе в Бурятии в ДТП попал пассажирский автобус
Происшествия, 06.01.2024
Автоавария случилась в Прибайкальском районе 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^