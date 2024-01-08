Ещё две лошади погибли
В Забайкальском крае пожарные спасли лошадь, провалившуюся под лёд.
Животное выпустили на самовыгул недалеко от города Шилка. Лошадь вышла на речку и провалилась под лёд. О происшествии очевидцы сообщили в МЧС.
- Огнеборцы из пожарно-спасательной части № 41 вызволили бедное животное из ледяной воды и передали хозяину, - сообщило МЧС России.
К сожалению, ещё две лошади провалились в реку и погибли до прибытия пожарных.
В Забайкалье пожарные спасли провалившуюся под лёд лошадь
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