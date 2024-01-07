В Забайкалье водитель бросил машину на путях и сбежал

Ночью 7 января на станции Хадабулак Забайкальской железной дороги произошло ДТП.По предварительным данным, на регулируемом железнодорожном переезде водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом.- Машинист локомотива применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Водитель автомобиля с места происшествия скрылся. Пострадавших нет, движение по указанному участку пути не приостанавливалось, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.Транспортная прокуратура проверит соблюдение необходимых требований безопасности, при наличии оснований примет меры реагирования.