07 января

06 января

05 января

Популярное

В Забайкалье водитель бросил машину на путях и сбежал

В Забайкалье водитель бросил машину на путях и сбежал
Происшествия,  Фото:Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
К счастью, никто не пострадал

Ночью 7 января на станции Хадабулак Забайкальской железной дороги произошло ДТП.

По предварительным данным, на регулируемом железнодорожном переезде водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом.

- Машинист локомотива применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Водитель автомобиля с места происшествия скрылся. Пострадавших нет, движение по указанному участку пути не приостанавливалось, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Транспортная прокуратура проверит соблюдение необходимых требований безопасности, при наличии оснований примет меры реагирования.

железная дорога Забайкальский край ДТП

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В горах Бурятии туристка повредила ногу
В горах Бурятии туристка повредила ногу
Происшествия, 07.01.2024
Женщина не могла самостоятельно передвигаться
В Иркутской области полиция устроила погоню за 18-летним нарушителем
В Иркутской области полиция устроила погоню за 18-летним нарушителем
Происшествия, 07.01.2024
У молодого автомобилиста никогда не было водительских прав
На трассе в Бурятии водитель «Лэнд Крузера» врезался в стоящую фуру
На трассе в Бурятии водитель «Лэнд Крузера» врезался в стоящую фуру
Происшествия, 07.01.2024
Пострадавшего улан-удэнца доставили в больницу 
В Бурятии погибла пострадавшая в ДТП 32-летняя женщина
В Бурятии погибла пострадавшая в ДТП 32-летняя женщина
Происшествия, 06.01.2024
Лоб в лоб столкнулись автомобили «Чери» и «Хонда»
На трассе в Бурятии в ДТП попал пассажирский автобус
На трассе в Бурятии в ДТП попал пассажирский автобус
Происшествия, 06.01.2024
Автоавария случилась в Прибайкальском районе 
На севере Бурятии произошло землетрясение
На севере Бурятии произошло землетрясение
Происшествия, 06.01.2024
Сейсмособытие случилось утром 
В Бурятии горели бани
В Бурятии горели бани
Происшествия, 06.01.2024
Пожары произошли в Прибайкальском районе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^