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В Иркутской области полиция устроила погоню за 18-летним нарушителем

В Иркутской области полиция устроила погоню за 18-летним нарушителем
Происшествия,  Фото:Госавтоинспекция Иркутской области
У молодого автомобилиста никогда не было водительских прав

Сотрудники ГИБДД во время патрулирования села Голуметь Черемховского района заметили автомобиль, который ехал на высокой скорости. Лихач создавал угрозу для других участников дорожного движения.

Требования об остановке водитель автомобиля проигнорировал. В результате преследования сотрудники полиции задержали нарушителя. За рулём машины оказался 18-летний житель Черемховского района, у которого никогда не было водительских прав.

В отношении горе-лихача составлено четыре административных протокола, сообщает Госавтоинспекция Иркутской области.

Иркутская область ГИБДД погоня

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