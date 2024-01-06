На пожаре в пригороде Улан-Удэ эвакуировали трёх человек

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Среди них один ребёнок



В Иволгинском районе на пожаре спасли трёх человек, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.



Пожар произошёл днём в жилом доме селе Нурселение 6 января. Пожарные из помещения эвакуировали трёх человек, в том числе одного ребёнок.



Возгорание оперативно локализовано на площади пять квадратных метров.



