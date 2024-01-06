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На пожаре в пригороде Улан-Удэ эвакуировали трёх человек

На пожаре в пригороде Улан-Удэ эвакуировали трёх человек
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Среди них один ребёнок

В Иволгинском районе на пожаре спасли трёх человек, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

Пожар произошёл днём в жилом доме селе Нурселение 6 января. Пожарные из помещения эвакуировали трёх человек, в том числе одного ребёнок.

Возгорание оперативно локализовано на площади пять квадратных метров.

пожар

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