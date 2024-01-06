На трассе в Бурятии в ДТП попал пассажирский автобус

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Автоавария случилась в Прибайкальском районе



В прибайкальском селе Зырянск произошло ДТП. Здесь столкнулись автобус Hyundai County и автомобиль КамАЗ, сообщает «Прибайкалье-инфо. 24/7».



По предварительной информации, обошлось без пострадавших.



В автобусе находились 20 пассажиров. Они продолжили движение в Улан-Удэ на другом автобусе, отметили в группе.



Уточняется информация.





