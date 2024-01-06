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На трассе в Бурятии в ДТП попал пассажирский автобус

На трассе в Бурятии в ДТП попал пассажирский автобус
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Автоавария случилась в Прибайкальском районе

В прибайкальском селе Зырянск произошло ДТП. Здесь столкнулись автобус Hyundai County и автомобиль КамАЗ, сообщает «Прибайкалье-инфо. 24/7».

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

В автобусе находились 20 пассажиров. Они продолжили движение в Улан-Удэ на другом автобусе, отметили в группе.

Уточняется информация.


ДТП

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