На трассе в Бурятии в ДТП попал пассажирский автобус

Автоавария случилась в Прибайкальском районе
В прибайкальском селе Зырянск произошло ДТП. Здесь столкнулись автобус Hyundai County и автомобиль КамАЗ, сообщает «Прибайкалье-инфо. 24/7».
По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
В автобусе находились 20 пассажиров. Они продолжили движение в Улан-Удэ на другом автобусе, отметили в группе.
Уточняется информация.
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Происшествия, Фото:
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