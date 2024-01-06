В Иркутской области полицейские устроили погоню за пьяным угонщиком

Мужчину задержали в тупике



Ночью 5 января в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Боханский» поступила ориентировка о том, что в Иркутске разыскиваются подозреваемые в угоне автомобиля Toyota Caldina. Полицейские установили, что похищенный автомобиль может двигаться в сторону Боханского района. Незамедлительно наружные экипажи полиции были ориентированы на розыск угонщика.



Через некоторое время при патрулировании региональной автодороги Иркутск – Оса - Усть-Уда на 97 километре экипаж ДПС заметил машину. Сотрудники полиции подали сигнал об остановке транспортного средства, однако автомашина увеличила скорость и начала скрываться от инспекторов, нарушая правила дорожного движения и создавая опасные аварийные ситуации на дороге.



- В ходе преследования водитель заехал на тупиковую улицу и остановился, после чего транспортное средство было заблокировано полицейскими, а сам водитель задержан, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.







Находившийся за рулём 36-летний мужчина пояснил, что угнал машину у своей знакомой.



Кроме того, полицейскими установлено, что он не имеет водительского удостоверения, управлял автомобилем в состоянии опьянения и ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за нетрезвое вождение. В отношении угонщика инспекторы составили административные материалы.



Кроме того, следователем будет дана правовая оценка его действиям в рамках статей 166 «Угон», 264.1 «Управление транспортным средством в состоянии опьянения» УК РФ.





