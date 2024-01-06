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На севере Бурятии произошло землетрясение

На севере Бурятии произошло землетрясение
Происшествия,  Фото:seis-bykl.ru
Сейсмособытие случилось утром

В Муйском районе Бурятии произошло землетрясение. Об этом сообщает группа «Муя-инфо. 24/7» со ссылкой на Байкальский филиал «Единой геофизической службы РАН».

Подземные толчки зафиксировали 6:41. Эпицентр находился в 34 км восточнее посёлка Северомуйск.

Магнитуда составила 3,7.

землетрясение

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