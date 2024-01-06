Пожары произошли в Прибайкальском районе
4 января в Прибайкальском районе Бурятии горели бани, сообщили в «Прибайкалье-инфо. 24/7».
Около четырёх часов дня на улице Железнодорожная села Ильинка загорелась баня. Огонь потушили менее, чем за полчаса. Площадь, повреждённая пламенем, составила 24 квадратных метра. Причина возгорания и ущерб устанавливаются
Около 21:00 загорелась баня с дровами. Пожар произошёл в селе Котокель по улице Озёрная. Пожар уничтожил строение на площади 15 квадратных метров.
Пламя потушили в 22:50. Причина и ущерб устанавливаются.
В Бурятии горели бани
Происшествия, Фото:
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