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В Бурятии горели бани

В Бурятии горели бани
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Пожары произошли в Прибайкальском районе

4 января в Прибайкальском районе Бурятии горели бани, сообщили в «Прибайкалье-инфо. 24/7».

Около четырёх часов дня на улице Железнодорожная села Ильинка загорелась баня. Огонь потушили менее, чем за полчаса. Площадь, повреждённая пламенем, составила 24 квадратных метра. Причина возгорания и ущерб устанавливаются

Около 21:00 загорелась баня с дровами. Пожар произошёл в селе Котокель по улице Озёрная. Пожар уничтожил строение на площади 15 квадратных метров.

Пламя потушили в 22:50. Причина и ущерб устанавливаются.

пожар

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