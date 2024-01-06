Жительница Иркутской области в Бурятии убила друга ножкой от мангала

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Женщина с мужем приехала отдохнуть на Байкале



В июне 2023 года 32-летняя жительница Иркутской области приехала с мужем и его другом в Кабанский район Бурятии отдохнуть на берег озера Байкал.



Когда супруг ушёл спать, между женщиной и его другом произошёл конфликт. Она нанесла удары по лицу и туловищу ножкой мангала, а также деревянным бруском в область головы. От полученных травм мужчина скончался на месте.



При назначении наказания суд учёл смягчающие обстоятельства, в том числе и аморальное поведение потерпевшего, явившееся поводом для совершения преступления.



Женщина признана виновной в убийстве, её приговорили к семи годам колонии общего режима.



Также с женщины взысканы процессуальные издержки, связанные с вознаграждением адвоката, в размере 31 278 рублей.



Судом апелляционной инстанции приговор оставлен без изменения, сообщает пресс-служба Кабанского районного суда.

