Водитель из Иркутска погиб в ДТП в Бурятии

Пикап врезался в грузовик
5 января в Кабанском районе Бурятии зарегистрировано смертельное ДТП.
Всё произошло на 337 километре федеральной трассы «Байкал» в районе посёлка Каменск. Там столкнулись пикап Mitsubishi L200 и грузовой автомобиль Dayun.
В результате аварии погиб 34-летний житель Иркутска, управлявший пикапом.
- Двигаясь со стороны Иркутска, он начал совершать разворот в обратном направлении, в результате чего совершил столкновение с двигающимся в это время со стороны Улан-Удэ грузовым автомобилем Dayun, - сообщает «Кабанск-инфо» со ссылкой экстренные службы района.
Водитель грузовика не пострадал.
Пикап врезался в грузовик
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