Водитель из Иркутска погиб в ДТП в Бурятии





5 января в Кабанском районе Бурятии зарегистрировано смертельное ДТП.Всё произошло на 337 километре федеральной трассы «Байкал» в районе посёлка Каменск. Там столкнулись пикап Mitsubishi L200 и грузовой автомобиль Dayun.В результате аварии погиб 34-летний житель Иркутска, управлявший пикапом.- Двигаясь со стороны Иркутска, он начал совершать разворот в обратном направлении, в результате чего совершил столкновение с двигающимся в это время со стороны Улан-Удэ грузовым автомобилем Dayun, - сообщает «Кабанск-инфо» со ссылкой экстренные службы района.Водитель грузовика не пострадал.