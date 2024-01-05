05 января

04 января

Популярное

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после ДТП с маршруткой в Бурятии

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после ДТП с маршруткой в Бурятии
Происшествия,  Фото:МЧС
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП с участием пассажирской маршрутки в Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Dailу», ДТП произошло утром 4 января в Баргузинском районе. Микроавтобус Fiat Ducato вёз пассажиров из улуса Баянгол в Улан-Удэ. Недалеко от села Душелан маршрутка съехала в кювет и опрокинулась. В салоне в этот момент находились 12 человек, в том числе трое детей.

Пострадали 55-летний мужчина, сидевший за рулём, 18-летняя девушка и две женщины 32 лет. Последние от госпитализации отказались.

Следователи начали доследственную проверку, в ходе которой выяснилось неожиданное обстоятельство. Установлено, что в тот день водитель маршрутки не смог сам выйти в рейс. Потому он попросил своего знакомого отвезти собравшихся пассажиров в город. Мужчина согласился на перевозку людей, хотя не состоял в трудовых отношениях с официальным перевозчиком. У него не было путевых листов; необходимый предрейсовый медосмотр он тоже не прошёл.

- Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Бурятии Вячеславу Викторовичу Сухорукову возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, - сообщил Следственный комитет РФ. 
ДТП следственный комитет

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области Дед Мороз угнал «Жигули»
Происшествия, 05.01.2024
Он заявил полицейским, что поехал поздравлять жителей
В Бурятии река разлилась возле подстанции
В Бурятии река разлилась возле подстанции
Происшествия, 05.01.2024
На месте произведут отсыпку гравием  
Житель Бурятии наловил рыбы почти на 300 тысяч рублей
Житель Бурятии наловил рыбы почти на 300 тысяч рублей
Происшествия, 04.01.2024
Браконьер отделался условным сроком
В Улан-Удэ из-за ДТП вышел из строя светофор
В Улан-Удэ из-за ДТП вышел из строя светофор
Происшествия, 04.01.2024
Его пришлось на время перевести в режим жёлтого мигания
В селе Бурятии неизвестные подожгли дом
В селе Бурятии неизвестные подожгли дом
Происшествия, 04.01.2024
Жилую постройку тушили более часа
В селе Бурятии постепенно отступают наледные воды
В селе Бурятии постепенно отступают наледные воды
Происшествия, 04.01.2024
Однако они по-прежнему угрожают населённому пункту

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^