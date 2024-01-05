Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП с участием пассажирской маршрутки в Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Dailу», ДТП произошло утром 4 января в Баргузинском районе. Микроавтобус Fiat Ducato вёз пассажиров из улуса Баянгол в Улан-Удэ. Недалеко от села Душелан маршрутка съехала в кювет и опрокинулась. В салоне в этот момент находились 12 человек, в том числе трое детей.
Пострадали 55-летний мужчина, сидевший за рулём, 18-летняя девушка и две женщины 32 лет. Последние от госпитализации отказались.
Следователи начали доследственную проверку, в ходе которой выяснилось неожиданное обстоятельство. Установлено, что в тот день водитель маршрутки не смог сам выйти в рейс. Потому он попросил своего знакомого отвезти собравшихся пассажиров в город. Мужчина согласился на перевозку людей, хотя не состоял в трудовых отношениях с официальным перевозчиком. У него не было путевых листов; необходимый предрейсовый медосмотр он тоже не прошёл.
- Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Бурятии Вячеславу Викторовичу Сухорукову возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, - сообщил Следственный комитет РФ.
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после ДТП с маршруткой в Бурятии
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Из дома эвакуировались 15 человек
Он заявил полицейским, что поехал поздравлять жителей
На месте произведут отсыпку гравием
Инцидент произошёл в Октябрьском районе
Её не было почти три часа
Удары пришлись прямо в голову и пах
Людей вёз в своём автобусе «левый» водитель
Мужчину оштрафовали на 100 тысяч рублей
Браконьер отделался условным сроком
Его пришлось на время перевести в режим жёлтого мигания
Две женщины отказались от госпитализации
Жилую постройку тушили более часа
В полиции уже начали проверку
На переправе столкнулись две легковушки
Однако они по-прежнему угрожают населённому пункту