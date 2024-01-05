В Улан-Удэ внедорожник сбил подростка







С начала 2024 года в дорожных авариях в республике пострадали уже трое несовершеннолетних.



Сегодня днём, 5 января, в Улан-Удэ произошёл наезд на 14-летнего подростка. В Загорске его сбил водитель внедорожника «Джип Гранд Чероки».- По предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля «Джип Гранд Чероки», следуя по улице Заиграевской, совершил наезд на 14-летнего подростка вне зоны пешеходного перехода, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.В результате ДТП подростка госпитализировали в больницу.Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.