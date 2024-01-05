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В Улан-Удэ внедорожник сбил подростка

В Улан-Удэ внедорожник сбил подростка
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Юношу госпитализировали

Сегодня днём, 5 января, в Улан-Удэ произошёл наезд на 14-летнего подростка. В Загорске его сбил водитель внедорожника «Джип Гранд Чероки».

- По предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля «Джип Гранд Чероки», следуя по улице Заиграевской, совершил наезд на 14-летнего подростка вне зоны пешеходного перехода, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП подростка госпитализировали в больницу. 

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего. 

 
С начала 2024 года в дорожных авариях в республике пострадали уже трое несовершеннолетних. 
ДТП

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