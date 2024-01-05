В Улан-Удэ внедорожник сбил подростка

Юношу госпитализировали
Сегодня днём, 5 января, в Улан-Удэ произошёл наезд на 14-летнего подростка. В Загорске его сбил водитель внедорожника «Джип Гранд Чероки».
- По предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля «Джип Гранд Чероки», следуя по улице Заиграевской, совершил наезд на 14-летнего подростка вне зоны пешеходного перехода, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП подростка госпитализировали в больницу.
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.
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