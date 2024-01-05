В Улан-Удэ отключение света повлекло за собой отключение тепла

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Инцидент произошёл в Октябрьском районе



Накануне, 4 января, в 06:55 из-за неисправности кабельной линии в Улан-Удэ произошло аварийное отключение электричества. Без света остались жители частного сектора и многоквартирных домов в микрорайоне Забайкальский: улицы Лавровая, Петербуржская, Совхозная, Шукшина, ДНТ «Оптимист». В том числе местная котельная, а также здания школы № 55, детского сада № 47 «Ёлочка» и амбулатории городской поликлиники №2.



В связи с отключением электроэнергии на котельной произошла остановка оборудования. В итоге была прекращена подача теплоснабжения в 52 домах частного сектора на улицах Совхозная и Шишкина; шести многоквартирных домах на улице Совхозная; школе № 55, детсада № 47 «Ёлочка».



Подключение потребителей проводилось поэтапно. Сперва специалисты запитали котельную, в результате была начата подача теплоснабжения потребителям. В 14:00 котельную перевели на обычный режим работы.



В 12:05 энергетики запитали по нормальной схеме потребителей жилого сектора Забайкальского, кроме ДНТ «Оптимист». А в 13:34 устранили неисправность на трансформаторной подстанции и запитали по нормальной схеме оставшихся потребителей. Как сообщают оперативные службы города, общее время отключения составило 6 часов 39 минут.

