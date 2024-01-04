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В Улан-Удэ неизвестные живодёры жестоко избили собаку

В Улан-Удэ неизвестные живодёры жестоко избили собаку
Происшествия,  Фото:vk.com/sobakaluck
Удары пришлись прямо в голову и пах

Эту душераздирающую историю рассказали в улан-удэнском фонде помощи животным «Собака счастья». Там спасают собаку по кличке Кора, которую искалечили неизвестные.

- Били по голове и паху, по самому нежному месту! – отметили на официальной странице организации во «ВКонтакте». – С кем мы живём в одном городе?

Теперь у Коры огромная гематома в области петли и на голове, а всё тело – в ранах.

- Она не может встать, еле держится в сознании! Кто с ней это сделал? Что за извращенец и садист? – недоумевают зоозащитники.

Животное обнаружили на улице и привезли прямо в ветеринарную клинику. Там у волонтёров уже накопился немалый долг – 37 тысяч рублей. Коре же требуется уход, тепло, антибиотики и обработка ран. Потому в фонде объявили срочный сбор средств на помощь собаке. Внести свой посильный вклад могут все желающие. Все реквизиты для перечисления денег есть в группе во «ВКонтакте» vk.com/sobakaluck.
собаки животные волонтеры

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