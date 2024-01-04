В Улан-Удэ из-за ДТП вышел из строя светофор

Его пришлось перевести в режим жёлтого мигания



Всё произошло утром 4 января в Октябрьском районе Улан-Удэ. Из-за ДТП оказался повреждён светофор на пересечении улиц Сахьяновой и Жердева.



Искусственный регулировщик перевели в режим жёлтого мигания. Спустя несколько часов стало известно, что сотрудники МБУ «Горсвет» устранили неисправность и теперь светофор работает в штатном режиме.



