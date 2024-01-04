В Улан-Удэ 58-летняя женщина выпала с балкона и разбилась насмерть



Трагедия произошла в Улан-Удэ. 58-летняя женщина, проживавшая в квартире одной из многоэтажек на улице Солнечная, выпала с балкона. Сообщение об этом поступило в правоохранительные органы утром 4 января.



- Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что женщина 1965 года рождения упала с балкона квартиры, находящейся на девятом этаже, и скончалась от полученных травм. Проводится проверка, материалы которой будут переданы в следственные органы, – рассказали «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.



В паблике «Весь Улан-Удэ» во «ВКонтакте» разместили кадры с места трагедии. В публикации говорится, что рядом ходил мальчик, повторявший, что это его мама.

