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В Бурятии сельчанин заработал уголовное дело из-за лиственницы

В Бурятии сельчанин заработал уголовное дело из-за лиственницы
Происшествия,  Фото:pexels.com
Мужчину оштрафовали на 100 тысяч рублей

Всё произошло ещё год назад, в январе 2023-го, в Закаменском районе. Местный житель спилил в лесу лиственницу, не имея на то разрешительных документов. Он пустил в ход бензопилу, отделив ствол от пня.

Ущерб от его действий оценили в 50 с лишним тысяч рублей. Против сельчанина возбудили уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 260 Уголовного кодекса РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»). Мужчина предстал перед судом. Ему назначили наказание в виде штрафа размером в сто тысяч. Приговор пока не вступил в законную силу.
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