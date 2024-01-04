В селе Бурятии неизвестные подожгли дом

Жилую постройку тушили более часа



Возгорание в кяхтинском селе Киран произошло вечером 3 января. Около 20:42 на улице Заречная вспыхнул жилой дом. Туда отправились трое сотрудников пожарной части № 33, рассказали в группе «Кяхта-инфо.24/7».



Задействовать пришлось одну единицу техники. Огонь потушили в 22:15. Бревенчатый дом выгорел полностью. Пламя уничтожило и пристроенную к нему веранду. Причина уже известна – поджог. Хозяйка пока будет проживать у дочери.



