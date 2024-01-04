Жилую постройку тушили более часа
Возгорание в кяхтинском селе Киран произошло вечером 3 января. Около 20:42 на улице Заречная вспыхнул жилой дом. Туда отправились трое сотрудников пожарной части № 33, рассказали в группе «Кяхта-инфо.24/7».
Задействовать пришлось одну единицу техники. Огонь потушили в 22:15. Бревенчатый дом выгорел полностью. Пламя уничтожило и пристроенную к нему веранду. Причина уже известна – поджог. Хозяйка пока будет проживать у дочери.
В селе Бурятии неизвестные подожгли дом
Происшествия, Фото:
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