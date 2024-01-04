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Пьяные жители Улан-Удэ буянят в травмпунктах

Пьяные жители Улан-Удэ буянят в травмпунктах
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
На подмогу медикам приходится звать полицию

Глава Минздрава РБ Евгения Лудупова сообщила, что утром 3 января вместе с коллегами побывала в городской поликлинике № 6, пункте неотложной помощи при поликлинике № 1 и в городских травмпунктах.

Как выяснилось, в последние в новогодние каникулы обращаются по 60-80 человек в сутки. А некоторые являются туда в нетрезвом виде и буянят.

- Часть наших граждан приходит в алкогольном опьянении и некоторые нарушают порядок. Приходится прибегать к помощи сотрудников МВД. Но радуют слова нашего травматолога, что в этом году таких по сравнению с прошлым меньше, – отметила министр и призвала улан-удэнцев беречь и себя, и медиков.

Неотложную помощь вызывают в основном подхватившие ОРВИ и люди с гипертоническими кризами. К первым у Лудуповой возникли вопросы.

- Очень огорчает, что есть часть обращений, когда уже пятый-шестой день заболевания. Температура невысокая –37°, а неотложка едет – по настойчивому вызову к взрослому молодому человеку, – добавила она.

Руководитель Минздрава напомнили, что при всех поликлиниках сейчас работают фильтры-боксы, где оказывают необходимую медицинскую помощь. И заболевшие могут обратиться прямо туда. 
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