На подмогу медикам приходится звать полицию
Глава Минздрава РБ Евгения Лудупова сообщила, что утром 3 января вместе с коллегами побывала в городской поликлинике № 6, пункте неотложной помощи при поликлинике № 1 и в городских травмпунктах.
Как выяснилось, в последние в новогодние каникулы обращаются по 60-80 человек в сутки. А некоторые являются туда в нетрезвом виде и буянят.
- Часть наших граждан приходит в алкогольном опьянении и некоторые нарушают порядок. Приходится прибегать к помощи сотрудников МВД. Но радуют слова нашего травматолога, что в этом году таких по сравнению с прошлым меньше, – отметила министр и призвала улан-удэнцев беречь и себя, и медиков.
Неотложную помощь вызывают в основном подхватившие ОРВИ и люди с гипертоническими кризами. К первым у Лудуповой возникли вопросы.
- Очень огорчает, что есть часть обращений, когда уже пятый-шестой день заболевания. Температура невысокая –37°, а неотложка едет – по настойчивому вызову к взрослому молодому человеку, – добавила она.
Руководитель Минздрава напомнили, что при всех поликлиниках сейчас работают фильтры-боксы, где оказывают необходимую медицинскую помощь. И заболевшие могут обратиться прямо туда.
Пьяные жители Улан-Удэ буянят в травмпунктах
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В полиции уже начали проверку
На переправе столкнулись две легковушки
Однако они по-прежнему угрожают населённому пункту
На подмогу медикам приходится звать полицию
Пассажиров на судне в этот момент не было
Животное погибло на месте
Из-за этого его на год и месяц лишили водительских прав
Он до ужаса перепугал сидевших в салоне людей
Ему придётся выложить 30 тысяч рублей
Его приговорили к 200 часам обязательных работ
Водитель иномарки не справилась с управлением
Пожар произошёл в одном из многоквартирных домов
После наезда он оказался на больничной койке
Девочку увезли в больницу с травмами
К пожару привёл перекал печи