В селе Бурятии постепенно отступают наледные воды

Две недели назад, 20 декабря, в кяхтинских сёлах Кудара-Сомон и Ара-Алцагат ввели режим повышенной готовности из-за выхода наледных вод. Под угрозой подтопления в первом были четыре дома, а во втором в зоне риска оказались сразу 14 приусадебных участков. Расстояние до ближайшей жилой постройки составляло всего 20 метров.
Вода на тот момент подобралась к восьми огородам и угрожала ещё шести. Залило и три участка дороги «Мурочи – Малая Кудара».
К вечеру 21-го числа в Кудара-Сомоне затопило подполье и один из дворов на улице Доржи Банзарова. Там провели работы по отсыпке грунтом и шлаком и начали откачивать воду. В группе «Кяхта-инфо.24/7» предупредили: если обстановка ухудшится, живущим в доме людям придётся временно его покинуть.
Угроза подтопления всё ещё сохраняется, однако вода практически вернулась в русло. Ни один дом не подтоплен. Мониторинг продолжается. В четверг, 4 января, в селе запланировали расчистку на участке при впадении реки Усачиха в Кударянку.
В Ара-Алцагате обстановка стабилизировалась. Там проводилась чистка траншеи в русле реки. Для этого задействовали экскаватор. Помощь оказывали местные жители, сообщает «Кяхта-инфо.24/7».