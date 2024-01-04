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В селе Бурятии постепенно отступают наледные воды

В селе Бурятии постепенно отступают наледные воды
Происшествия,  Фото:«Кяхта-инфо.24/7»
Однако они по-прежнему угрожают населённому пункту

Две недели назад, 20 декабря, в кяхтинских сёлах Кудара-Сомон и Ара-Алцагат ввели режим повышенной готовности из-за выхода наледных вод. Под угрозой подтопления в первом были четыре дома, а во втором в зоне риска оказались сразу 14 приусадебных участков. Расстояние до ближайшей жилой постройки составляло всего 20 метров.

Вода на тот момент подобралась к восьми огородам и угрожала ещё шести. Залило и три участка дороги «Мурочи – Малая Кудара».



К вечеру 21-го числа в Кудара-Сомоне затопило подполье и один из дворов на улице Доржи Банзарова. Там провели работы по отсыпке грунтом и шлаком и начали откачивать воду. В группе «Кяхта-инфо.24/7» предупредили: если обстановка ухудшится, живущим в доме людям придётся временно его покинуть.

Угроза подтопления всё ещё сохраняется, однако вода практически вернулась в русло. Ни один дом не подтоплен. Мониторинг продолжается. В четверг, 4 января, в селе запланировали расчистку на участке при впадении реки Усачиха в Кударянку.

В Ара-Алцагате обстановка стабилизировалась. Там проводилась чистка траншеи в русле реки. Для этого задействовали экскаватор. Помощь оказывали местные жители, сообщает «Кяхта-инфо.24/7».
наледные воды Кяхтинский район

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