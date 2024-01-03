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В Улан-Удэ неизвестный грозился зарезать пассажиров маршрутки

В Улан-Удэ неизвестный грозился зарезать пассажиров маршрутки
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он до ужаса перепугал сидевших в салоне людей

Об этом инциденте, который произошёл на днях в столице Бурятии, рассказали в паблике «Весь Улан-Удэ». Дело было в микроавтобусе, следовавшем по маршруту № 37. Туда зашёл неизвестный, который, по словам очевидцев, находился «в странном состоянии».

- Он начал неожиданно кричать, что всех зарежет. Мужчины попытались его утихомирить и вывести из автобуса, – говорится в публикации.

Когда незнакомца всё-таки удалось выпроводить, он, как утверждают свидетели произошедшего, принялся стучать по стеклу и громить автобус. Пассажиры признались, что им «было очень жутко и страшно».

В пресс-службе МВД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что с заявлением в правоохранительные органы никто не обращался. При этом на видео, сделанном в салоне, отчётливо слышны призывы звонить в полицию.
 
- Если вы стали свидетелем или жертвой преступления, незамедлительно сообщите об этом в полицию по телефону 102 (112) или в дежурную часть территориального органа МВД, – подчеркнули в ведомстве.
маршрутки соцсети МВД Бурятии

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