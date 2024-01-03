В районе Бурятии произошло ДТП с «перевёртышем»

Водитель иномарки не справилась с управлением



ДТП случилось утром 3 января в Кяхтинском районе – на 200-ом километре федеральной трассы «Улан-Удэ – Кяхта». Как сообщили в группе «Кяхта-инфо.24/7», около 9:30 водитель Toyota Wish не справилась с управлением.



В результате автомобиль опрокинулся. Женщину доставили в медучреждение. Госпитализация ей не потребовалась. Розлива топлива при аварии не было.

