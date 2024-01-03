Водитель иномарки не справилась с управлением
ДТП случилось утром 3 января в Кяхтинском районе – на 200-ом километре федеральной трассы «Улан-Удэ – Кяхта». Как сообщили в группе «Кяхта-инфо.24/7», около 9:30 водитель Toyota Wish не справилась с управлением.
В результате автомобиль опрокинулся. Женщину доставили в медучреждение. Госпитализация ей не потребовалась. Розлива топлива при аварии не было.
В районе Бурятии произошло ДТП с «перевёртышем»
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Его приговорили к 200 часам обязательных работ
Водитель иномарки не справилась с управлением
Пожар произошёл в одном из многоквартирных домов
После наезда он оказался на больничной койке
Девочку увезли в больницу с травмами
К пожару привёл перекал печи
Водитель чудом не пострадал в ДТП
Мужчина был задержан
В Борзе следователи СК выясняют обстоятельства получения травм 30-летним мужчиной
Мужчины не вернулись домой в назначенное время
В Еравнинском районе в первый день нового года горел тепляк
В Аларском районе на проезжей части погиб пешеход
В новогоднюю ночь неосторожное обращение с пиротехническими изделиями привело к возгоранию балкона
Происшествия, 01.01.2024
Горел деревянный дом в Братске
Происшествия, 01.01.2024
Несовершеннолетнего ранило в глаз