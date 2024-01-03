Пожар произошёл в одном из многоквартирных домов
Возгорание случилось вечером 2 января на улице Кабанская в Улан-Удэ. В одной из квартир жилого дома вспыхнула искусственная ёлка, рассказали в республиканском управлении МЧС.
Когда на место прибыли пожарные, в первом подъезде МКД наблюдалось сильное задымление. Сотрудники МЧС эвакуировали с верхних этажей 21 человека, включая двоих детей.
Площадь возгорания составила один квадратный метр. Обошлось без пострадавших, однако новогоднее дерево сгорело полностью. Предварительная причина – аварийный режим работы электрооборудования.
В Улан-Удэ из-за горящей ёлки эвакуировали два десятка человек
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Его приговорили к 200 часам обязательных работ
Водитель иномарки не справилась с управлением
Пожар произошёл в одном из многоквартирных домов
После наезда он оказался на больничной койке
Девочку увезли в больницу с травмами
К пожару привёл перекал печи
Водитель чудом не пострадал в ДТП
Мужчина был задержан
В Борзе следователи СК выясняют обстоятельства получения травм 30-летним мужчиной
Мужчины не вернулись домой в назначенное время
В Еравнинском районе в первый день нового года горел тепляк
В Аларском районе на проезжей части погиб пешеход
В новогоднюю ночь неосторожное обращение с пиротехническими изделиями привело к возгоранию балкона
Происшествия, 01.01.2024
Горел деревянный дом в Братске
Происшествия, 01.01.2024
Несовершеннолетнего ранило в глаз