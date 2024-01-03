После наезда он оказался на больничной койке
ДТП с пострадавшим произошло поздним вечером 1 января в Курумкане, на улице Ленина. В УГИБДД по Бурятии сообщили, что около 23:00 47-летняя водитель Toyota Premio совершила наезд на 17-летнего пешехода.
Парня госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Всего за первые два дня 2024 года в республике зафиксировали 31 аварию с механическими повреждениями и выявили 520 нарушений ПДД. Кроме того, автоинспекторы поймали 62 нетрезвых водителя. Из них 12 отказались от медосвидетельствования и ещё 9 попались на пьяной езде повторно.
В селе Бурятии сбили 17-летнего парня
Происшествия, Фото:
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