Девочку увезли в больницу с травмами
Этот инцидент произошёл днём 2 января в Улан-Удэ. Как сообщили в УГИБДД по Бурятии, 48-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris при буксировании детской ватрушки столкнулся с припаркованной машиной Toyota Land Cruiser.
Дело было на футбольном поле на Верхней Берёзовке, где часто катаются на надувных санях. В итоге сидевшая на ватрушке 13-летняя девочка получила травмы различной степени тяжести. Её доставили в больницу.
В Улан-Удэ школьница на «ватрушке» влетела в «Крузак»
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Девочку увезли в больницу с травмами
К пожару привёл перекал печи
Водитель чудом не пострадал в ДТП
Мужчина был задержан
В Борзе следователи СК выясняют обстоятельства получения травм 30-летним мужчиной
Мужчины не вернулись домой в назначенное время
В Еравнинском районе в первый день нового года горел тепляк
В Аларском районе на проезжей части погиб пешеход
В новогоднюю ночь неосторожное обращение с пиротехническими изделиями привело к возгоранию балкона
Горел деревянный дом в Братске
Несовершеннолетнего ранило в глаз
Она оформила 6 кредитов и продала автомобиль
Уголовное дело направлено в суд
Информации о пострадавших нет
Злоумышленник шёл за потерпевшей несколько кварталов