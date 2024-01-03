В Бурятии сельчанин получил «уголовку» за ложный донос

Его приговорили к 200 часам обязательных работ



Житель Закаменского района предстал перед судом за поклёп. Началась эта история ещё в мае. Мужчина, находясь в МВД, заявил сотруднику полиции, что из комнаты общежития, где он проживал, якобы украли его имущество.



Сельчанина предупредили об уголовной ответственности за заведомо ложный донос – по статье 306 Уголовного кодекса РФ. Когда всё вскрылось, против закаменца возбудили уголовное дело. Его признали виновным и назначили наказание – 200 часов обязательных работ. Приговор пока не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Закаменского райсуда.



