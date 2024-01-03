Водитель чудом не пострадал в ДТП
Дорожная авария в северобайкальском посёлке Нижнеангарск произошла днём 2 января. Как сообщили в группе «Северобайкалье-инфо.24/7», на перекрёстке на улице Таёжная перевернулся грузовой автомобиль.
Позже выяснилось, что водитель самосвала не справился с управлением и слетел с трассы. После грузовик опрокинулся на бок. По данным единой дежурно-диспетчерской службы района, сидевший за рулём мужчина в ДТП не пострадал. Розлива топлива не было.
На севере Бурятии самосвал слетел с трассы и завалился на бок
Происшествия, Фото:
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