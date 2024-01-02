В Иркутской области инспекторы гонялись за нетрезвым лихачом

Мужчина был задержан
В Усть-Ордынском Бурятском округе в ходе патрулирования на участке автодороги Иркутск - Усть-Ордынский – Жигалово внимание автоинспекторов привлёк автомобиль «Тойота Премиум». Он проигнорировал требование сотрудника дорожно-патрульной службы об остановке и попытался скрыться.
Инспекторы отправились догонять нарушителя. В ходе погони водитель иномарки свернул с трассы на просёлочную дорогу, однако легковушка оказалась не приспособлена для манёвров в сугробах – и автомобилист угодил в «ловушку». Мужчина бросил машину и попытался убежать от госавтоинспекторов, но полицейские задержали беглеца.
В ходе проведённой процедуры медицинского освидетельствования установлено, что 33-летний местный житель находился за рулём «Тойоты» в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, выяснилось, что у него отсутствует водительское удостоверение, и ранее он уже был лишён права управления транспортным средством за аналогичное правонарушение.
- В отношении задержанного составлен административный протокол. Автомобиль помещён на специализированную стоянку, - передаёт ГУ МВД России по Иркутской области информацию МО МВД России «Эхирит-Булагатский».
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Происшествия, Фото:
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