Мужчины не вернулись домой в назначенное время
В Иркутской области полицейские устанавливают местонахождение двух охотников. С заявлением о розыске в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Киренский» обратилась родственница пропавших.
Со слов заявительницы, её 61-летний сын и 37-летний внук отправились на территорию охотугодия в районе реки Чечуй в конце сентября прошлого года. Мужчины планировали вернуться домой в последние числа декабря 2023 года, однако на связь по настоящее время не выходили.
- Граждан, располагающих информацией о местонахождении разыскиваемых, полицейские просят связаться по телефону дежурной части: 8 (39568) 4-35-75 или ответственного оперативника 8-(964)-658-32-51, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
В Иркутской области ищут пропавших охотников
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мужчины не вернулись домой в назначенное время
В Еравнинском районе в первый день нового года горел тепляк
В Аларском районе на проезжей части погиб пешеход
В новогоднюю ночь неосторожное обращение с пиротехническими изделиями привело к возгоранию балкона
Горел деревянный дом в Братске
Несовершеннолетнего ранило в глаз
Она оформила 6 кредитов и продала автомобиль
Уголовное дело направлено в суд
Информации о пострадавших нет
Злоумышленник шёл за потерпевшей несколько кварталов
Его задержали спустя три часа после совершения преступления
Мужчина пытался это выдать за превышение самообороны
Пожар потушили за пять минут
Повреждён электрокабель
«Народ Бурятии скорбит вместе с вами», - сказал Алексей Цыденов