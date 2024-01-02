В Бурятии из-за пожара пострадал мужчина

В Еравнинском районе в первый день нового года горел тепляк
Днём 1 января на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о возгорании тепляка в селе Исинга Еравнинского района Бурятии. К месту вызова были направлены пожарные 16-го Еравнинского отряда ГПС РБ и добровольцы ДПК «Исингинское» в составе 8 человек, а также 2 единицы техники.
На момент прибытия добровольцев огнём был охвачен тепляк. До приезда пожарного подразделения добровольцы сдерживали открытое горение. Возгорание было потушено в течение 10 минут. В результате пожара повреждён тепляк на общей площади 12 кв. м.
Во время пожара внутри находился мужчина 1980 года рождения, которого эвакуировали собственники тепляка. Позже мужчина был доставлен в центральную районную больницу с ожогом спины 1-2 степени и отравлением угарным газом. По предварительным данным, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём при курении. Об этом сообщает республиканское агентство ГО и ЧС.
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Происшествия, Фото:
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