В Усть-Ордынском округе автомобиль наехал на лежащую женщину

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Аларском районе на проезжей части погиб пешеход



В Аларском районе Усть-Ордынского Бурятского округа сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах аварии, в результате которой погибла женщина-пешеход. По предварительной информации, в утреннее время 23-летний водитель автомобиля «Тойота Марк 2» совершил наезд на пешехода, которая лежала на проезжей части дороги.



В результате случившегося 56-летняя женщина скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи.



- В настоящее время полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление всех причин и условий произошедшего, - сообщает ГУ МВД по Иркутской области, ссылаясь на МО МВД России «Черемховский».

