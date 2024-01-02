В Аларском районе на проезжей части погиб пешеход
В Аларском районе Усть-Ордынского Бурятского округа сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах аварии, в результате которой погибла женщина-пешеход. По предварительной информации, в утреннее время 23-летний водитель автомобиля «Тойота Марк 2» совершил наезд на пешехода, которая лежала на проезжей части дороги.
В результате случившегося 56-летняя женщина скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи.
- В настоящее время полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление всех причин и условий произошедшего, - сообщает ГУ МВД по Иркутской области, ссылаясь на МО МВД России «Черемховский».
В Усть-Ордынском округе автомобиль наехал на лежащую женщину
Происшествия, Фото:
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