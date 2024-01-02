В новогоднюю ночь неосторожное обращение с пиротехническими изделиями привело к возгоранию балкона
В ночь с 31 января на 1 января в Улан-Удэ на 9 этаже 16-этажного дома загорелся балкон. На него попал запущенный во дворе фейерверк. Сотрудники МЧС России ликвидировали возгорание на 2 квадратных метрах. В результате пожара повреждено окно и личные вещи на балконе. К счастью, пострадавших нет.
- Применение пиротехнической продукции должно осуществляться исключительно в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации завода-изготовителя. Для запуска следует использовать специальную открытую площадку, подальше от жилых домов, линий электропередач и скопления людей, - напомнили в ГУ МЧС России по РБ. – Ни в коем случае не запускайте пиротехнику с рук и не наклоняйтесь над изделием во время его использования.
Напомним, что применение пиротехнических изделий запрещается:
- в помещениях, зданиях, сооружениях, а также на крышах, балконах и лоджиях;
- на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, возле линий электропередач;
- на сценических площадках при проведении концертных и торжественных мероприятий;
- на территориях объектов культурного наследия, заповедников, заказников и национальных парков;
- лицам, не достигшим возрастного ограничения, установленного производителем пиротехнического изделия.
В Улан-Удэ из-за фейерверка начался пожар
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Происшествия, 02.01.2024
В Аларском районе на проезжей части погиб пешеход
Происшествия, 02.01.2024
В новогоднюю ночь неосторожное обращение с пиротехническими изделиями привело к возгоранию балкона
Горел деревянный дом в Братске
Несовершеннолетнего ранило в глаз
Она оформила 6 кредитов и продала автомобиль
Уголовное дело направлено в суд
Информации о пострадавших нет
Злоумышленник шёл за потерпевшей несколько кварталов
Его задержали спустя три часа после совершения преступления
Мужчина пытался это выдать за превышение самообороны
Пожар потушили за пять минут
Повреждён электрокабель
«Народ Бурятии скорбит вместе с вами», - сказал Алексей Цыденов
Женщину заключили под домашний арест
Мужчина бросил пострадавшего у обочины