В Улан-Удэ из-за фейерверка начался пожар

Происшествия, Фото: ГУ МЧС России по РБ

В новогоднюю ночь неосторожное обращение с пиротехническими изделиями привело к возгоранию балкона



В ночь с 31 января на 1 января в Улан-Удэ на 9 этаже 16-этажного дома загорелся балкон. На него попал запущенный во дворе фейерверк. Сотрудники МЧС России ликвидировали возгорание на 2 квадратных метрах. В результате пожара повреждено окно и личные вещи на балконе. К счастью, пострадавших нет.



- Применение пиротехнической продукции должно осуществляться исключительно в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации завода-изготовителя. Для запуска следует использовать специальную открытую площадку, подальше от жилых домов, линий электропередач и скопления людей, - напомнили в ГУ МЧС России по РБ. – Ни в коем случае не запускайте пиротехнику с рук и не наклоняйтесь над изделием во время его использования.



Напомним, что применение пиротехнических изделий запрещается:

- в помещениях, зданиях, сооружениях, а также на крышах, балконах и лоджиях;

- на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, возле линий электропередач;

- на сценических площадках при проведении концертных и торжественных мероприятий;

- на территориях объектов культурного наследия, заповедников, заказников и национальных парков;

- лицам, не достигшим возрастного ограничения, установленного производителем пиротехнического изделия.

