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В Иркутской области в «новогоднем» пожаре погибли 2 человека

В Иркутской области в «новогоднем» пожаре погибли 2 человека
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС России по Иркутской области
Горел деревянный дом в Братске

За сутки 31 декабря в Иркутской области произошло 11 пожаров, три из которых – в жилых домах. За ночь 1 января было зарегистрировано 8 пожаров. В городе Братске на пожаре погибли два человека. В Ангарске от огня пострадал один человек, десять человек спасены.

Из-за детской шалости в канун Нового года в многоквартирном доме в городе Тулуне случился пожар, на котором был эвакуирован 41 человек. О пожаре в доме в микрорайоне Угольщиков сообщили жильцы в шестом часу вечера. Горело в подвале пятиэтажного дома, в подъездах стояло сильное задымление. Пожарные эвакуировали 40 человек, в том числе 10 детей, и потушили открытый огонь на площади 1 квадратный метр. Горел мусор в подвале. Осмотр места возгорания показал, что причиной могла стать игра детей с огнём.

В половине 11-го часа вечера в многоквартирном двухэтажном доме в посёлке Куйтун случился пожар в подъезде. Соседи спасли хозяина квартиры, чью входную дверь квартиры подожгли неизвестные. К счастью, пострадавших нет.

В 01:20 ночи поступило сообщение о пожаре в частном доме в районе Гидростроитель города Братск. На улице Ангарской одноэтажный деревянный дом был полностью охвачен огнём на площади 32 квадратных метра. Рядом находился хозяин, которому удалось эвакуироваться самостоятельно. Он сообщил о том, что внутри остались два человека.

В течение 20 минут открытый огонь был ликвидирован. В ходе разбора конструкций пожарными были обнаружены двое погибших: женщина 1965 года рождения и мужчина 1970 года рождения. Предварительный осмотр места пожара показал, что наиболее вероятной причиной случившегося стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования.

1 января в половине шестого утра произошёл пожар в пятиэтажном многоквартирном доме коридорного типа в 91 квартале города Ангарск. Горела комната, расположенная на пятом этаже. Собственник находился на месте.

На момент прибытия пожарных из окна комнаты шёл дым, наблюдалось задымление в подъезде. Самостоятельно по лестничному маршу эвакуировались 18 жильцов. Звеньями газодымозащитной службы спасены 10 человек, из них 3 ребёнка. В подъезде был обнаружен мужчина 1965 года рождения с ожогами. Пострадавший был госпитализирован.
В течение нескольких минут открытый огонь был ликвидирован на площади 12 квадратных метров. В результате пожара уничтожены личные вещи, комната повреждена по всей площади, общий коридор частично закопчён. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электрооборудования. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Иркутской области.
Иркутская область пожар

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