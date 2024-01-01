В Бурятии подросток пострадал при взрыве петарды

Несовершеннолетнего ранило в глаз



В Бурятии новогодняя ночь не обошлась без инцидента с фейерверком. В 3 часа ночи бригадой скорой помощи из района в детскую республиканскую клиническую больницу (ДРКБ) был доставлен подросток с проникающим ранением глаза. Травма получена в результате взрыва петарды.



Ребёнок был прооперирован. Состояние у него стабильное.



Всего в ночь на 1 января в ДРКБ было 122 обращения в приёмный покой. Было госпитализировано 10 детей.

