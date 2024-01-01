Она оформила 6 кредитов и продала автомобиль
Злоумышленники представились сначала руководителем сферы, в которой потерпевшая трудилась, а затем сотрудниками правоохранительных органов.
В УМВД России по городу Чита обратилась 50-летняя местная жительница и сообщила, что её обманули неизвестные. Сотрудники полиции установили, что женщина больше двух недель общалась с мошенниками.
Началось с того, что в мессенджере ей написал руководитель одной из организаций Забайкальского края, в которой женщина раньше работала, и сообщил, что банковские счета бывших и действующих работников рискуют подвергнуться атаке мошенников. Якобы сотрудники правоохранительных органов уже подключились к решению проблемы и им необходимо помочь. Затем с потерпевшей связались уже лжесотрудники ФСБ и Центробанка. Злоумышленники убелили её, что преступники уже оформили кредиты на её имя, прислав копии поддельных договоров. В течение двух недель мошенники заставляли доверчивую читинку ходить по банкам. В результате она оформила шесть крупных денежных займов, а также продала автомобиль. В общем женщина перевела на указанные мошенниками счета для якобы защиты своих персональных данных и спасения банковских счетов 13 000 000 рублей.
Следователем УМВД России по городу Чите возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкалью.
Жительница Читы отдала 13 миллионов мошенникам
Происшествия, Фото:
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