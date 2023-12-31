В Бурятии горела котельная магазина

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Пожар потушили за пять минут



В субботу, 30 декабря, загорелась отдельно стоящая котельная магазина по улице Козлова посёлка Нижнеангарск. На момент прибытия пожарных из здания котельной шёл дым.



Менее пяти минут потребовалось пожарным для ликвидации загорания на площади 6 квадратных метров. Предварительно, причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.



Всего за сутки пожарно-спасательные подразделения ликвидировали семь загораний.



